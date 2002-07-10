Газизуллина (Муллагалиева) Фаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизуллина (Муллагалиева) Фаида

Место рождения

Татарские Карамалы, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.06.1905

Дата смерти

10.07.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарские Карамалы, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газизуллин Валиулла

Рождение ребёнка
26.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизуллин Валиулла

Татарские Карамалы, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизуллин Валиулла

Татарские Карамалы, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизуллин Валиулла

Рождение ребёнка
10.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизуллин Валиулла

Татарские Карамалы, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизуллин Валиулла

Рождение ребёнка
15.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизуллин Валиулла

Татарские Карамалы, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.07.2002
Похороны
Неизвестно
Татарские Карамалы, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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