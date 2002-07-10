Газизуллина (Муллагалиева) Фаида
Место рождения
Дата рождения11.06.1905
Дата смерти10.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Газизуллин Валиулла
Рождение ребёнка
26.06.1925
Рождение ребёнка
11.02.1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
10.07.1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
15.01.1938
Смерть
10.07.2002
Похороны
Неизвестно