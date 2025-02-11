Siczkowski (Eustafiewich) Elizabeth Около 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Siczkowski (Eustafiewich) Elizabeth

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1881, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла Около 1960, Powell River, British Columbia, Canada

Отец
Eustafiewich IvanНеизвестно г.р.
Мать
Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna01.04.1858 г.р.
Супруги
Siczkowski Isadore?.03.1880 г.р.
Дети
Siczkowski (Claridge) Victor17.03.1901 г.р.
Siczkowski (Claridge) Phillip05.03.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Eustafiewich Ivan

Мать: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Siczkowski Isadore

Рождение ребёнка
17.03.1901

Сын: Siczkowski (Claridge) Victor

Отец ребёнка: Siczkowski Isadore

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Место жительства
1905

Arrival

Рождение ребёнка
05.03.1906

Сын: Siczkowski (Claridge) Phillip

Отец ребёнка: Siczkowski Isadore

Stoney Mountain, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Sharyk (Siczkowski) Hilda

Отец ребёнка: Siczkowski Isadore

Rockford, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Siczkowski James Eugene

Отец ребёнка: Siczkowski Isadore

British Columbia, Canada

Иммиграция
1912

Место жительства
01.06.1916
Victoria, Alberta, Canada

Смерть
Около 1960
Powell River, British Columbia, Canada

Похороны
22.11.1960
Cranberry, British Columbia, Canada

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