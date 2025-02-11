Siczkowski (Eustafiewich) Elizabeth
женский, родилась Около 1881, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла Около 1960, Powell River, British Columbia, Canada
ОтецEustafiewich IvanНеизвестно г.р.
МатьEustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna01.04.1858 г.р.
Супруги
Siczkowski Isadore?.03.1880 г.р.
Дети
Siczkowski (Claridge) Victor17.03.1901 г.р.
Siczkowski (Claridge) Phillip05.03.1906 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Siczkowski Isadore
Рождение ребёнка
17.03.1901
Сын: Siczkowski (Claridge) Victor
Отец ребёнка: Siczkowski Isadore
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Место жительства
1905
Рождение ребёнка
05.03.1906
Сын: Siczkowski (Claridge) Phillip
Отец ребёнка: Siczkowski Isadore
Stoney Mountain, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Sharyk (Siczkowski) Hilda
Отец ребёнка: Siczkowski Isadore
Rockford, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Siczkowski Isadore
British Columbia, Canada
Иммиграция
1912
Место жительства
01.06.1916
Victoria, Alberta, Canada
Смерть
Около 1960
Powell River, British Columbia, Canada
Похороны
22.11.1960
Cranberry, British Columbia, Canada