Тужикова (Курликова) Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
10.02.1916
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65CM-TYJ9
Смерть
Неизвестно