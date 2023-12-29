Тужикова (Курликова) Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужикова (Курликова) Мария Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
10.02.1916

Муж: Тужиков Дмитрий Андреев

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65CM-TYJ9
Смерть
Неизвестно

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