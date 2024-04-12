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Егоров Федор

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

05.02.1877 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1877 ст.

Отец: Матвеев Егор

Мать: Петрова Матрена

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
07.02.1877 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Никифор Матвеев
Бракосочетание
16.04.1900 ст.

Жена: Аверьянова Ксения

Рождение ребёнка
08.03.1904 ст.

Сын: Федоров Алексей Федорович

Мать ребёнка: Аверьянова Ксения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909
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