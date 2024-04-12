Егоров Федор
Место рождения
Дата рождения05.02.1877 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1877 ст.
Отец: Матвеев Егор
Мать: Петрова Матрена
Крещение
07.02.1877 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Никифор Матвеев
Бракосочетание
16.04.1900 ст.
Жена: Аверьянова Ксения
Рождение ребёнка
08.03.1904 ст.
Сын: Федоров Алексей Федорович
Мать ребёнка: Аверьянова Ксения
Смерть
После 1909