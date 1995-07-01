Дроздова (Кокорина) Глафира Иванова
Место рождения
Дата рождения03.09.1919
Дата смерти01.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1919
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Бракосочетание
18.07.1940
Рождение ребёнка
10.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дроздов Дмитрий Емельянович
Смерть
01.07.1995
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
10.07.1995
Лесной уч. 15 кв. 26 ряд. мог. 1А, Северное кладбище