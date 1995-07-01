Дроздова (Кокорина) Глафира Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздова (Кокорина) Глафира Иванова

Дроздова (Кокорина) Глафира Иванова

Место рождения

Мартыниха, Ростовская волость, Вельский уезд

Дата рождения

03.09.1919

Дата смерти

01.07.1995

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1919

Отец: Кокорин Иван Александров

Мать: Кокорина Евфросиния Михайловна

Мартыниха, Ростовская волость, Вельский уезд
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Бракосочетание
18.07.1940

Муж: Дроздов Дмитрий Емельянович

Рождение ребёнка
10.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Дмитрий Емельянович

Смерть
01.07.1995
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
10.07.1995
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Лесной уч. 15 кв. 26 ряд. мог. 1А, Северное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close