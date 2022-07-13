Любавин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбавин Михаил

Любавин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Любавин Павел

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
17.05.1951

Сын: Любавин Александр

Мать ребёнка: Любавина (Киселева) Валентина

Домодедово, Домодедово, Московская область
Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
17.01.1954

Дочь: Андреева (Любавина) Татьяна

Мать ребёнка: Любавина (Киселева) Валентина

Домодедово, Домодедово, Московская область
Московская область, г. Домодедово
Бракосочетание
03.02.1954

Жена: Любавина (Киселева) Валентина

Домодедово, Домодедово, Московская область
Московская область, г. Домодедово
Развод
28.11.1973

Жена: Любавина (Киселева) Валентина

Домодедово, Домодедово, Московская область
запись акта № 510 от 28.11.1973 на основании решения суда о расторжении брака от 6 сентября 1973 года, Домодедовский Московской 95000010 отдел ЗАГС исполком Домодедовского горсовета депутатов трудящих... Показать все
Смерть
Неизвестно
343700, Донецкая область, г. Харцызск, м-н "Металлургов", д. 48, кв. 44 | г. Харцызск, Донецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.