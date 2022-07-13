Любавин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Любавин Павел
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
17.05.1951
Сын: Любавин Александр
Мать ребёнка: Любавина (Киселева) Валентина
Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
17.01.1954
Дочь: Андреева (Любавина) Татьяна
Мать ребёнка: Любавина (Киселева) Валентина
Московская область, г. Домодедово
Бракосочетание
03.02.1954
Московская область, г. Домодедово
Развод
28.11.1973
запись акта № 510 от 28.11.1973 на основании решения суда о расторжении брака от 6 сентября 1973 года, Домодедовский Московской 95000010 отдел ЗАГС исполком Домодедовского горсовета депутатов трудящих... Показать все
Смерть
Неизвестно
343700, Донецкая область, г. Харцызск, м-н "Металлургов", д. 48, кв. 44 | г. Харцызск, Донецкая область