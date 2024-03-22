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Лодейщиков Алексей Евфимов

Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802 ст.

Отец: Лодейщиков Евфим Иванов

Мать: Лодейщикова Марфа Галактионова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Ладейщиков Дорофей Алексеев

Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Ладейщиков Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Ладейщиков Герасим Алексеев

Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Дочь: Анна 2-я Алексеева

Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Сын: Ладейщиков Иван Алексеев

Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова

Старикова, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодейщикова Марфа Степанова

Смерть
Неизвестно
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