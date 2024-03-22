Лодейщиков Алексей Евфимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Сын: Ладейщиков Дорофей Алексеев
Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Ладейщиков Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Ладейщиков Герасим Алексеев
Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Дочь: Анна 2-я Алексеева
Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Мать ребёнка: Лодейщикова Марфа Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно