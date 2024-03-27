Laaksonen Tauno Aarne
Место рожденияSuomi
Дата рождения1926
Дата смертиОколо 1983
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Laaksonen Aarne Justus
Мать: Laaksonen Ida Maria
Suomi
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Laaksonen Edla
Suomi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Jääskeläinen ?
Мать ребёнка: Laaksonen Edla
Смерть
Около 1983
Finland