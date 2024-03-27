Laaksonen Tauno Aarne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Laaksonen Tauno Aarne

Место рождения

Suomi

Дата рождения

1926

Дата смерти

Около 1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Laaksonen Aarne Justus

Мать: Laaksonen Ida Maria

Suomi
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Laaksonen Edla

Suomi
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Jääskeläinen ?

Мать ребёнка: Laaksonen Edla

Смерть
Около 1983
Finland
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