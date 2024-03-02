Гусев Иван Александрович
Место рожденияМолотовская область
Дата рождения22.12.1913
Дата смерти12.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1941
Мать ребёнка: Черепанова Анна Федоровна
Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
12.04.1945
Ушёл на фронт в июле 1941года. Был командиром миномётного взвода 280-го лыжного полка, звание лейтенант. Последнее место службы 21 сд Попал в плен 03.08.1942 г.в деревне Кошкино Ленинградской области,... Показать все