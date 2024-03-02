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Гусев Иван Александрович

Место рождения

Молотовская область

Дата рождения

22.12.1913

Дата смерти

12.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1941

Сын: Гусев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Черепанова Анна Федоровна

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
12.04.1945
Ушёл на фронт в июле 1941года. Был командиром миномётного взвода 280-го лыжного полка, звание лейтенант. Последнее место службы 21 сд Попал в плен 03.08.1942 г.в деревне Кошкино Ленинградской области,... Показать все

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