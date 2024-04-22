Хокканен Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокканен Александр

Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хокканен Александр Иванович

Мать: Хокканен Анна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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