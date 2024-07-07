Грунина (Донскова) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грунина (Донскова) Наталья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1949

Отец: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

Мать: Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грунин Георгий Борисович

Рождение ребёнка
01.05.1973

Дочь: Серая (Грунина) Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Грунин Георгий Борисович

Рождение ребёнка
07.07.1976

Сын: Грунин Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Грунин Георгий Борисович

Рождение ребёнка
07.12.1981

Сын: Грунин Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Грунин Георгий Борисович

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