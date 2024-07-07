Грунина (Донскова) Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1973
Дочь: Серая (Грунина) Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Грунин Георгий Борисович
Рождение ребёнка
07.07.1976
Отец ребёнка: Грунин Георгий Борисович
Рождение ребёнка
07.12.1981
Отец ребёнка: Грунин Георгий Борисович