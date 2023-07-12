Верес (Видникевич) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1970
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцуба (Верес) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Верес Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова (Верес) Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Верес Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно