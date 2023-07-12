Верес (Видникевич) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верес (Видникевич) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1970

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцуба (Верес) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Верес Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова (Верес) Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Верес Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верес Василий Иванович

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