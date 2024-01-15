Вершинина (Пугина) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Пугина) Елена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

22.08.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1868

Муж: Вершинин Василий Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1868

Дочь: (Вершинина) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Вершинин Василий Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Вершинин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Вершинин Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1874

Дочь: (Вершинина) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Вершинин Василий Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.08.1874
Причина смерти: Чахотка

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