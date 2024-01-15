Вершинина (Пугина) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти22.08.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1868
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1868
Дочь: (Вершинина) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Вершинин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Вершинин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Вершинин Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1874
Дочь: (Вершинина) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Вершинин Василий Иванович
Смерть
22.08.1874
Причина смерти: Чахотка