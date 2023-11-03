Исакова А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Исаков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Исаков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Исаков Сергей

Рождение ребёнка
15.02.1920

Дочь: Исакова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Исаков Сергей

Смерть
Неизвестно

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