Панкратова (Авдеева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ася
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Панкратова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Панкратов Иван Гурьевич
Смерть
Неизвестно