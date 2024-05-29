Панкратова (Авдеева) Мария Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова (Авдеева) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Панкратов Иван Гурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Иван Гурьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Иван Гурьевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Панкратова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Панкратов Иван Гурьевич

Смерть
Неизвестно

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