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Катков Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катков Николай

Мать: Ослина Хрестина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кныль Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Каткова (Кудреватых) Любовь Владимеровна

Рождение ребёнка
09.01.1974

Дочь: Каткова Елена Петровна

Мать ребёнка: Каткова (Кудреватых) Любовь Владимеровна

Захоронение (военное)
15.09.2004
Человек гражданский. Захоронение (могила) Омская обл. Муромцевский район село Костино на могиле указана не верная дата смерти 15.09.2005 год
Смерть
15.09.2004

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