Катков Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кныль Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Каткова (Кудреватых) Любовь Владимеровна
Рождение ребёнка
09.01.1974
Дочь: Каткова Елена Петровна
Мать ребёнка: Каткова (Кудреватых) Любовь Владимеровна
Захоронение (военное)
15.09.2004
Человек гражданский. Захоронение (могила) Омская обл. Муромцевский район село Костино на могиле указана не верная дата смерти 15.09.2005 год
Смерть
15.09.2004