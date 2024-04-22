Усачёв Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.06.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1887 ст.
Образование
15.06.1901 ст.
15 июня 1901 года получил свидетельство № 330 об успешном окончании курса учения в Верхне-Белоомутском мужском двухклассному сельском училище Министерства народного просвещения Зарайского уезда Рязанс... Показать все
Образование
18.02.1902 ст.
18 февраля 1902 года на отлично окончил полный курс бухгалтерии Александра Ивановича Сурина, о чём получил свидетельство № 166.
Военная служба
16.10.1908 ст.
16 октября 1908 года являлся в Зарайское уездное по воинской повинности присутствие к исполнению воинской повинности при призыве 1908 года и, по вынутому им жребию № 46, подлежал поступлению на службу... Показать все
Работа или профессия
27.06.1919
С 27 июня 1919 года состоит на службе Строительства Государственной Каширской Районной Электрической Станции в должности счетовода-бухгалтера.
Смерть
Неизвестно