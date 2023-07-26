Лапшина Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Мария Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
06.01.1917

Дочь: (Лапшина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Лапшин Василий Андреевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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