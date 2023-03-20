Шестаков Матвей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Евфросинья Матвеевна
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно