Шестаков Матвей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Матвей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Шестаков Афанасий Никонорович

Мать: Шестакова Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евфросинья Матвеевна

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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