Цыгаев Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Цыгаев Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгаева Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Цыгаев Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Цыгаева Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Кирилловна
Смерть
Неизвестно