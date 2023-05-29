Цыгаев Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгаев Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Цыгаев Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгаева Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Цыгаев Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Кирилловна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Цыгаев Аким Алексеевич

Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Кирилловна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Цыгаева Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Кирилловна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Цыгаев Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Цыгаева Дарья Кирилловна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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