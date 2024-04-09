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Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Стефанида

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

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