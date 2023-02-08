Соломонов Исаак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соломонов Ошер
Мать: Соломонова Геня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломонов Роза
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Соломонов) Ольга
Мать ребёнка: Соломонов Роза
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Соломонова) Сифа
Мать ребёнка: Соломонов Роза
Смерть
Неизвестно