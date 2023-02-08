Соломонов Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонов Исаак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломонов Ошер

Мать: Соломонова Геня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонов Роза

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Соломонов) Ольга

Мать ребёнка: Соломонов Роза

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Соломонова) Сифа

Мать ребёнка: Соломонов Роза

Смерть
Неизвестно

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