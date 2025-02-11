Гаврилин Николай Терентьевич
мужской, родился 06.12.1800, Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Гаврилин) Василиса АфанасьевнаОколо 1778 г.р.
ОтецНеизвестно Терентий ГавриловичОколо 1777 г.р.
Дети
Гаврилин Антон Николаевич22.06.1819 г.р.
Гаврилин Арефий17.10.1821 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1800
Рождение ребёнка
22.06.1819
Сын: Гаврилин Антон Николаевич
Мать ребёнка: Гаврилина Варвара Львовна
Рождение ребёнка
17.10.1821
Сын: Гаврилин Арефий
Мать ребёнка: Гаврилина Варвара Львовна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Гаврилина Варвара Львовна