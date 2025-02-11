Гаврилин Николай Терентьевич 06.12.1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Гаврилин Николай Терентьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.12.1800, Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Гаврилин) Василиса АфанасьевнаОколо 1778 г.р.
Отец
Неизвестно Терентий ГавриловичОколо 1777 г.р.
Дети
Гаврилин Антон Николаевич22.06.1819 г.р.
Гаврилин Арефий17.10.1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1800

Отец: Неизвестно Терентий Гаврилович

Мать: (Гаврилин) Василиса Афанасьевна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.06.1819

Сын: Гаврилин Антон Николаевич

Мать ребёнка: Гаврилина Варвара Львовна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.10.1821

Сын: Гаврилин Арефий

Мать ребёнка: Гаврилина Варвара Львовна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Гаврилин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Гаврилина Варвара Львовна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

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