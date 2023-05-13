Агриппина/Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агриппина Романовна
Отец ребёнка: Роман Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клим Романович
Отец ребёнка: Роман Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Романовна
Отец ребёнка: Роман Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Романовна
Отец ребёнка: Роман Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафон Романович
Отец ребёнка: Роман Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Романовна
Отец ребёнка: Роман Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Федулович
Смерть
Неизвестно