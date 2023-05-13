Агриппина/Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина/Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агриппина Романовна

Отец ребёнка: Роман Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клим Романович

Отец ребёнка: Роман Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Романовна

Отец ребёнка: Роман Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Романовна

Отец ребёнка: Роман Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафон Романович

Отец ребёнка: Роман Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Романовна

Отец ребёнка: Роман Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Федулович

Смерть
Неизвестно
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