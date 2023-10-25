Сиворонова Карина Валерьевна
Место рожденияОрловская область Шаблыкинский район село Климово
Дата рождения11.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1990
Орловская область Шаблыкинский район село Климово
Бракосочетание
27.08.2011
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
31.01.2012
Сын: Сиворонов Роман Николаевич
Отец ребёнка: Сиворонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.09.2013
Сын: Сиворонов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сиворонов Николай Иванович