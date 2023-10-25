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Сиворонова Карина Валерьевна

Место рождения

Орловская область Шаблыкинский район село Климово

Дата рождения

11.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1990

Отец: Савастьянов Валерий Николаевич

Мать: Савастьянова Тамара Петровна

Орловская область Шаблыкинский район село Климово
Бракосочетание
27.08.2011

Муж: Сиворонов Николай Иванович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
31.01.2012

Сын: Сиворонов Роман Николаевич

Отец ребёнка: Сиворонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.09.2013

Сын: Сиворонов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сиворонов Николай Иванович

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