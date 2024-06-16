Герасева (Гундяева) Вера Константиновна 10.08.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасева (Гундяева) Вера Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1910

Дата смерти

25.03.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910

Отец: Гундяев Константин

Мать: Гундяева Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жинтица Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасев Иван

Рождение ребёнка
12.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасев Иван

Смерть
25.03.1981

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