Герасева (Гундяева) Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1910
Дата смерти25.03.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910
Отец: Гундяев Константин
Мать: Гундяева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасев Иван
Рождение ребёнка
12.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасев Иван
Смерть
25.03.1981