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Матвеев Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1970

Отец: Матвеев Геннадий Иванович

Мать: Матвеева Нина

Рождение ребёнка
19.09.2002

Дочь: Матвеева Яна Сергеевна

Мать ребёнка: Матвеева Надежда Ивановна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.07.2004

Дочь: Матвеева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Матвеева Надежда Ивановна

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