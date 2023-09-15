Матвеев Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1970
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1970
Отец: Матвеев Геннадий Иванович
Мать: Матвеева Нина
Рождение ребёнка
19.09.2002
Дочь: Матвеева Яна Сергеевна
Мать ребёнка: Матвеева Надежда Ивановна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.07.2004
Дочь: Матвеева Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Матвеева Надежда Ивановна