Лукьянцева Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянцев Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянцев Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянцев Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянцев Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
07.02.1950
Сын: Лукьянцев Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович
Нижние Лужки, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно