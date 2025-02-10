Лукьянцева Антонина Ивановна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянцева Антонина Ивановна

Лукьянцева Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянцев Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянцев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянцев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянцев Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
07.02.1950

Сын: Лукьянцев Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Лукьянцев Фёдор Степанович

Нижние Лужки, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.