Зенкин Евдоким Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1912
Сын: Зенкин Александр Евдокимович
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1916
Дочь: (Зенкина) Зоя Евдокимовна
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно