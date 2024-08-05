Зенкин Евдоким Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенкин Евдоким Петрович

Зенкин Евдоким Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1912

Сын: Зенкин Александр Евдокимович

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1916

Дочь: (Зенкина) Зоя Евдокимовна

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.