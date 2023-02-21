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Ложкина Феврония Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

03.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1852

Сын: Ложкин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1857

Сын: Ложкин Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1859

Сын: Ложкин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1865

Дочь: Ложкина Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1868

Сын: Ложкин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1868

Сын: Ложкин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1869

Дочь: Ложкина Ефимия Евдокимовна

Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Евдоким Алексеевич

Смерть
03.11.1898
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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