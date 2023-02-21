Ложкина Феврония Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти03.11.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1852
Рождение ребёнка
28.09.1857
Сын: Ложкин Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
20.09.1859
Сын: Ложкин Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
09.07.1865
Дочь: Ложкина Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
29.03.1868
Рождение ребёнка
29.03.1868
Рождение ребёнка
06.07.1869
Дочь: Ложкина Ефимия Евдокимовна
Отец ребёнка: Ложкин Евдоким Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1898