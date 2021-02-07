Панкратьева (Себелева) Екатерина
Место рожденияВоронежская область, Россия
Дата рождения16.11.1927
Дата смерти07.02.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1927
Отец: Себелев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкратьев Семён
Рождение ребёнка
15.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратьев Семён
Рождение ребёнка
28.11.1954
Сын: Панкратьев Александр
Отец ребёнка: Панкратьев Семён
Рождение ребёнка
28.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратьев Семён
Смерть
07.02.2021