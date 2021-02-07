Панкратьева (Себелева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратьева (Себелева) Екатерина

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Место рождения

Воронежская область, Россия

Дата рождения

16.11.1927

Дата смерти

07.02.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1927

Отец: Себелев Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратьев Семён

Рождение ребёнка
15.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратьев Семён

Рождение ребёнка
28.11.1954

Сын: Панкратьев Александр

Отец ребёнка: Панкратьев Семён

Рождение ребёнка
28.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратьев Семён

Смерть
07.02.2021

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