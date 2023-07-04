Ташлаков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташлаков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Дата смерти

28.09.1878

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
28.09.1878
Рождение
1972

Отец: Ташлаков Иван

Мать: не указана

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