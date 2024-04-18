Болдёнков Илья Егорович
Место рождения
Дата рождения15.07.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1872 ст.
Бракосочетание
1890
Жена: не указана
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.
Сын: Сидоров Он Же Болдёнков Михаил Ильич
Мать ребёнка: Болдёнкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
04.10.1898 ст.
Дочь: Болдёнкова Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Болдёнкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.
Дочь: Балдёнкова Александра Ильинична
Мать ребёнка: Болдёнкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1902 ст.
Мать ребёнка: Болдёнкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1902 ст.
Сын: Сидоров Он Же Балдёнков Константин Ильич
Мать ребёнка: Болдёнкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.
Дочь: Балдёнкова Александра Ильинична
Мать ребёнка: Болдёнкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
10.06.1906
Сын: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Мать ребёнка: Болдёнкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.
Дочь: Болдёнкова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Болдёнкова Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно