Дутов Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.?
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молодых Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сторожук Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буякова (Прокофьева) Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Прокофьева (Дутова) Клара Васильевна
Смерть
Неизвестно