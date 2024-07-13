Дутов Никита Григорьевич 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дутов Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.?

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодых Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сторожук Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буякова (Прокофьева) Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Прокофьева (Дутова) Клара Васильевна

Смерть
Неизвестно

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