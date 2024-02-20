Черкасов Пимен Романович
Место рожденияпоселок Дорогощи Грайвороновского района Курской области (сейчас Белгородская область)
Дата рождения05.08.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1913
Отец: Черкасов Роман
Мать: Черкасова Дарья
поселок Дорогощи Грайвороновского района Курской области (сейчас Белгородская область)
Рождение ребёнка
19.05.1937
Сын: Черкасов Николай Пименович
Мать ребёнка: Черкасова Марина
РСФСР , Новосибирская область
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Комаров Раиса Пименовна
Мать ребёнка: Черкасова Марина
Россия
Смерть
Неизвестно