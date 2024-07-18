Алексей Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1802 и 1807
Дата смертиДо 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1807
Отец: Федор Петрович
Мать: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1834
Сын: Макар Алексеевич
Мать ребёнка: Матрона Якимовна
Бракосочетание
16.06.1831
Жена: Матрона Якимовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Матрона Якимовна
Смерть
До 1867