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Алексей Федорович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1802 и 1807

Дата смерти

До 1867

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

Жена

Между 1806 и 1808 г.р.

Дети

Между 1827 и 1834 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1807

Отец: Федор Петрович

Мать: Анна Тимофеевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1834

Сын: Макар Алексеевич

Мать ребёнка: Матрона Якимовна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
16.06.1831

Жена: Матрона Якимовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Матрона Якимовна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1867

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