Дегтярев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Илья

Мать ребёнка: Дегтярева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Иван

Мать ребёнка: Дегтярева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Лидия

Мать ребёнка: Дегтярева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева Ольга

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