Самчелева Солманида Осипова
женский, родилась 1826, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Самчелев Григорий Иванов1825 г.р.
Дети
Самчелев Степан Григорьев1847 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Самчелев Степан Григорьев
Отец ребёнка: Самчелев Григорий Иванов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно