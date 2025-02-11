Самчелева Солманида Осипова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Самчелева Солманида Осипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Самчелев Григорий Иванов1825 г.р.
Дети
Самчелев Степан Григорьев1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самчелев Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Самчелев Степан Григорьев

Отец ребёнка: Самчелев Григорий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

146 Семья

Смерть
Неизвестно

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