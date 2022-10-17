Фроленко Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроленко Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1915

Отец: Фроленко Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1940

Сын: Страхаль Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.05.1940

Сын: Страхаль Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Страхаль Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.05.1949

Дочь: Шахарова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Страхаль Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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