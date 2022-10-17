Фроленко Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1915
Отец: Фроленко Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1940
Сын: Страхаль Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.05.1940
Сын: Страхаль Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Страхаль Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1949
Дочь: Шахарова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Страхаль Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно