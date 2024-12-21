Лебедев Юлий Григорьевич 14.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Юлий Григорьевич

Лебедев Юлий Григорьевич

avatar

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

14.05.1925

Дата смерти

21.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1925

Отец: Лебедев Григорий Евсеевич

Мать: Лебедева Евдокия

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Бугачевская) Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
11.09.1950

Дочь: (Лебедева) Татьяна Юльевна

Мать ребёнка: Лебедева (Бугачевская) Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
30.11.1957

Сын: Лебедев Сергей Юльевич

Мать ребёнка: Лебедева (Бугачевская) Лидия Вениаминовна

Смерть
21.03.1994
Курчатов, Курчатовская городская администрация, Абайская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.