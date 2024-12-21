Лебедев Юлий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1925
Дата смерти21.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1925
Отец: Лебедев Григорий Евсеевич
Мать: Лебедева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1950
Дочь: (Лебедева) Татьяна Юльевна
Мать ребёнка: Лебедева (Бугачевская) Лидия Вениаминовна
Рождение ребёнка
30.11.1957
Мать ребёнка: Лебедева (Бугачевская) Лидия Вениаминовна
Смерть
21.03.1994
Курчатов, Курчатовская городская администрация, Абайская область