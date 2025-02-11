(Кавкаева) Елена Сергеева 19.05.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кавкаева) Елена Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.05.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кавкаев Сергей Никаноров1847 г.р.
Мать
Кавкаева Вера АндрееваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1874

Отец: Кавкаев Сергей Никаноров

Мать: Кавкаева Вера Андреева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
22.05.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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