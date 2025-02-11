(Кавкаева) Елена Сергеева
женский, родилась 19.05.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКавкаев Сергей Никаноров1847 г.р.
МатьКавкаева Вера АндрееваДо 1853 г.р.
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Рождение
19.05.1874
Отец: Кавкаев Сергей Никаноров
Мать: Кавкаева Вера Андреева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
22.05.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно