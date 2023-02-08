Шкет Анна Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкет Марк Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Додор (Шкет) Ксения Марковна
Отец ребёнка: Шкет Марк Иванович
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно