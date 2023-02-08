Шкет Анна Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкет Анна Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкет Марк Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Додор (Шкет) Ксения Марковна

Отец ребёнка: Шкет Марк Иванович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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