Сачкова (Мясникова) Светлана Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1985
Отец: Мясников Константин Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.07.2016
Сын: Сачков Марк Юрьевич
Отец ребёнка: не указан