Сачкова (Мясникова) Светлана Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова (Мясникова) Светлана Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1985

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

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Муж

1984 г.р.

Дети

2016 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1985

Отец: Мясников Константин Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Юрий Германович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.07.2016

Сын: Сачков Марк Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

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