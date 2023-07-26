Осьминина (Шувалова) Нина
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.01.1928
Дата смерти10.10.1982
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1928
Отец: Шувалов Андрей
Мать: (Бандорина) Матрена
Рождение ребёнка
1956
Сын: Осьминин Александр Садофьевич
Отец ребёнка: Осьминин Садофий
Рождение ребёнка
12.05.1962
Дочь: Фролова (Осьминина) Ирина
Отец ребёнка: Осьминин Садофий
Смерть
10.10.1982
Причина смерти: Болезнь