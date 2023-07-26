Осьминина (Шувалова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьминина (Шувалова) Нина

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.01.1928

Дата смерти

10.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1928

Отец: Шувалов Андрей

Мать: (Бандорина) Матрена

Рождение ребёнка
1956

Сын: Осьминин Александр Садофьевич

Отец ребёнка: Осьминин Садофий

Рождение ребёнка
12.05.1962

Дочь: Фролова (Осьминина) Ирина

Отец ребёнка: Осьминин Садофий

Смерть
10.10.1982
Причина смерти: Болезнь

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