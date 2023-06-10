Шестаков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Василий

Шестаков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Шестакова Галина

Рождение ребёнка
15.11.1976

Сын: Шестаков Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Галина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.