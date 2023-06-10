Шестаков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Шестакова Галина
Рождение ребёнка
15.11.1976
Сын: Шестаков Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Шестакова Галина