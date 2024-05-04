Михайличенко Кирилл Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайличенко Кирилл Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайличенко (Прокопенко) Марина Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.12.2016

Дочь: Михайличенко Маргарита Кирилловна

Мать ребёнка: Михайличенко (Прокопенко) Марина Геннадьевна

Рождение ребёнка
21.06.2021

Сын: Михайличенко Матвей Кириллович

Мать ребёнка: Михайличенко (Прокопенко) Марина Геннадьевна

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