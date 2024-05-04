Михайличенко Кирилл Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.2016
Дочь: Михайличенко Маргарита Кирилловна
Мать ребёнка: Михайличенко (Прокопенко) Марина Геннадьевна
Рождение ребёнка
21.06.2021
Сын: Михайличенко Матвей Кириллович
Мать ребёнка: Михайличенко (Прокопенко) Марина Геннадьевна