Домнина Наталья Алексеевна 26.12.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домнина Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1979

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домнин Александр Петрович

Рождение ребёнка
06.01.2001

Сын: Домнин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Домнин Александр Петрович

Рождение ребёнка
10.05.2018

Дочь: Домнина София Александровна

Отец ребёнка: Домнин Александр Петрович

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