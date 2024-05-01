Домнина Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1979
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.2001
Сын: Домнин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Домнин Александр Петрович
Рождение ребёнка
10.05.2018
Дочь: Домнина София Александровна
Отец ребёнка: Домнин Александр Петрович