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Васильев Алексей Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.03.1742

Дата смерти

15.08.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Бракосочетание
1779

Жена: Васильева (Урусова) Варвара Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.10.1781

Дочь: Долгорукова (Васильева) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева (Урусова) Варвара Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.01.1784

Дочь: Орлова-Денисова (Васильева) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева (Урусова) Варвара Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.08.1807
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
17.08.1807
Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра

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