Васильев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения11.03.1742
Дата смерти15.08.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Бракосочетание
1779
Рождение ребёнка
27.10.1781
Дочь: Долгорукова (Васильева) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева (Урусова) Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
30.01.1784
Дочь: Орлова-Денисова (Васильева) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева (Урусова) Варвара Сергеевна
Смерть
15.08.1807
Похороны
17.08.1807
Лазаревское кладбище, Александро-Невская лавра