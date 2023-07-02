Фомичева (Ефремова) Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.10.1895
Рождение ребёнка
22.11.1897
Сын: Фомичев Александр Прокопиевич
Отец ребёнка: Фомичев Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
21.08.1902
Дочь: Фомичева Наталья Прокопиевна
Отец ребёнка: Фомичев Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
02.11.1904
Дочь: Фомичева Евдокия Прокопиевна
Отец ребёнка: Фомичев Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Фомичева Ольга Прокопиевна
Отец ребёнка: Фомичев Прокопий Федорович
Смерть
Неизвестно