Фомичева (Ефремова) Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Ефремова) Агрипина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1895

Муж: Фомичев Прокопий Федорович

Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Фомичев Александр Прокопиевич

Отец ребёнка: Фомичев Прокопий Федорович

Рождение ребёнка
21.08.1902

Дочь: Фомичева Наталья Прокопиевна

Отец ребёнка: Фомичев Прокопий Федорович

Рождение ребёнка
02.11.1904

Дочь: Фомичева Евдокия Прокопиевна

Отец ребёнка: Фомичев Прокопий Федорович

Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Фомичева Ольга Прокопиевна

Отец ребёнка: Фомичев Прокопий Федорович

Смерть
Неизвестно
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