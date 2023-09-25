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Кузнецов Артем Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Юлия Павловна

Рождение ребёнка
17.08.2015

Сын: Кузнецов Савелий Суло Артемович

Мать ребёнка: Кузнецова Юлия Павловна

Рождение ребёнка
22.01.2017

Сын: Кузнецов Серафим Паули Артемович

Мать ребёнка: Кузнецова Юлия Павловна

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