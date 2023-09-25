Кузнецов Артем Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Юлия Павловна
Рождение ребёнка
17.08.2015
Сын: Кузнецов Савелий Суло Артемович
Мать ребёнка: Кузнецова Юлия Павловна
Рождение ребёнка
22.01.2017
Сын: Кузнецов Серафим Паули Артемович
Мать ребёнка: Кузнецова Юлия Павловна